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Video: Слід: 242 серия смотреть онлайн - 23.10.2023

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Агенты ОСА уже готовы браться за новые криминальные ребусы! Смотрите онлайн сериал Слід 2023 серия 242 от 23.10.2023 – вместе с героями боритесь за справедливость.

Сегодня агентов ждет непростое дело – убийство их коллеги, следователя Юлии Рудой. На женщину напали прямо в подъезде жилого дома! Мысль, которая сразу промелькнула в головах главных героев детектива Слід 2023, – причиной преступления могли стать рабочие дела Юлии. Более того, в последние дни она активно занималась делом об убийстве гражданина Бельгии Жоржа Милового. Неужели эти дела связаны? Не пропустите продолжение расследования – смотрите онлайн сериал Слід 2023 серия 242 от 23.10.2023 на СТБ!

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