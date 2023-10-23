Слід: 241 серия смотреть онлайн — 23.10.2023

Серия 241 | 23.10.2023 | 2023

Детективный сериал Слід 2023 серия 241 от 23.10.2023 возвращается на экраны телеканала СТБ! Не пропустите новые увлекательные расследования Особого следственного агентства – спецподразделения, состоящего из лучших криминалистов, детективов, баллистов и компьютерных гениев.

Вы думали курсы по пикапу давно не актуальны? Оказалось, что это совсем не так! Они пользуются спросом как у мужчин, так и у женщин. Детективам ОСА придется погрузиться в этот мир после гибели одного из таких гуру по обольщению женщин – мужчину отравили газом в собственном автомобиле. Связана ли смерть коуча с его деятельностью? Разберутся в ОСА в сериале Слід 2023 серия 241 от 23.10.2023.

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