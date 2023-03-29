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Video: Слід: 240 серия смотреть онлайн - 29.03.2023

Сериал Слід - 240 серия от 29.03.2023 смотреть онлайн. Детективный фильм Слід серия 240 уже на сайте СТБ
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Серия 240 | 29.03.2023 | 2023

Детективам ОСА придется столкнуться с крайне необычным делом в сериале Слід 2023 года серия 240 от 29.03.2023. Смогут ли детективы выйти на преступника, который сделает все, чтобы искусно скрыться от правосудия?

Во время мальчишника в сауне убивают 36-летнего Кузьму Мухича, который через несколько дней должен был жениться. В алкоголь на вечеринке кто-то подмешал снотворное, из-за чего все гости Мухича одновременно заснули. А когда в сериале Слід 2023 они проснулись, увидели мертвого Кузьму, привязанного к стулу.

Мухича явно пытали перед смертью: убийца отрезал ему язык, поджарил и засунул ему в рот. Однако зачем преступнику понадобилось делать нечто подобное? Жуткие подробности вы узнаете в сериале Слід 2023 серия 240 от 29.03.2023.

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