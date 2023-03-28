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Video: Слід: 239 серия смотреть онлайн - 28.03.2023

Сериал Слід - 239 серия от 28.03.2023 смотреть онлайн. Детективный фильм Слід серия 239 уже на сайте СТБ
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Смотрите онлайн одно из самых запутанных расследований ОСА в детективном сериале Слід 2023 серия 239 от 28.03.2023 на сайте СТБ.

Убит владелец небольшой фермы – 65-летний Иван Чинюк. Судя по рассказам соседей, Иван жил отшельником, иногда развозил свой товар по местным магазинам. Однако детективы быстро выяснили, что у Чинюка была страшная тайна…

В сериале Слід 2023 следователи находят на ферме клетку для человека: цепи, матрас, ведро и провода под напряжением. Однако самого узника Ивана в ней уже не было. Может быть, именно он и убил своего обидчика. Но детективы ОСА выяснят, что и в этой истории в сериале Слід 2023 серия 239 все совсем не так, как кажется на первый взгляд.

Смотрите онлайн: сериал Слід 238 серия от 27.03.2023

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