Слід: 238 серия смотреть онлайн — 27.03.2023

След | 27.03.2023 | 2023

В детективном сериале Слід 2023 серия 238 от 27.03.2023 сотрудникам ОСА придется погрузиться в запутанный клубок любви, ревности и предательства.

Детективы отправляются в загородный клуб «Элит», в котором произошло двойное убийство. В гостиничном номере найдены тела любовников – Тамилы Марусич и Ивана Енченко, которых судя по всему коварно отравили. В сериале Слід 2023 подозрение падает на мужа Тамилы – успешного банкира Олега Марусича, который и нашел тела жертв.

Однако в тот же день детективы находят в гостинице еще одно тело – убит один из сотрудников клуба. Связана ли его смерть с гибелью Ивана и Тамилы? Смотрите в сериале Слід 2023 серия 238 от 27.03.2023 на сайте СТБ.

Смотрите онлайн: сериал Слід 237 серия от 23.03.2023