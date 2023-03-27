Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Сериалы
Сериалы
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Як ти
Як ти
Все проекты
ua
Слід

Video: Слід: 238 серия смотреть онлайн - 27.03.2023

Сериал Слід - 238 серия от 27.03.2023 смотреть онлайн. Детективный фильм Слід серия 238 уже на сайте СТБ
Смотрите также
Слід: 238 серия смотреть онлайн — 27.03.2023
Слід

Слід 2023: 237 серия смотреть онлайн – 23.03.2023

 Слід: 238 серия смотреть онлайн — 27.03.2023
Слід

Слід 2023: 236 серия смотреть онлайн – 22.03.2023

 Слід: 238 серия смотреть онлайн — 27.03.2023
Слід

Слід 2023: 235 серия смотреть онлайн – 21.03.2023

 Слід: 238 серия смотреть онлайн — 27.03.2023
Слід

Слід 2023: 234 серия смотреть онлайн – 20.03.2023

 Слід: 238 серия смотреть онлайн — 27.03.2023
Слід

Сериал Слід: 233 серия смотреть онлайн – 16.03.2023

 Слід: 238 серия смотреть онлайн — 27.03.2023
Слід

Сериал Слід: 232 серия смотреть онлайн – 15.03.2023
Слід След 2023 Сериал Слід: 238 серия смотреть онлайн – 27.03.2023
След | 27.03.2023 | 2023

В детективном сериале Слід 2023 серия 238 от 27.03.2023 сотрудникам ОСА придется погрузиться в запутанный клубок любви, ревности и предательства.

Детективы отправляются в загородный клуб «Элит», в котором произошло двойное убийство. В гостиничном номере найдены тела любовников – Тамилы Марусич и Ивана Енченко, которых судя по всему коварно отравили. В сериале Слід 2023 подозрение падает на мужа Тамилы – успешного банкира Олега Марусича, который и нашел тела жертв.

Однако в тот же день детективы находят в гостинице еще одно тело – убит один из сотрудников клуба. Связана ли его смерть с гибелью Ивана и Тамилы? Смотрите в сериале Слід 2023 серия 238 от 27.03.2023 на сайте СТБ.

Смотрите онлайн: сериал Слід 237 серия от 23.03.2023

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить