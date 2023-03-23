Слід: 237 серия смотреть онлайн — 23.03.2023

След | 23.03.2023 | 2023

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Следователи расследуют убийство Дианы Жабенюк – бренд-менеджера в торговой сети. Тело Дианы нашла ее мама на съемной квартире, куда и отправились детективы в сериале Слід 2023. Судя по всему девушка накануне смерти имела сексуальный контакт с мужчиной.

В квартире преступник ничего не украл, а убил Диану обычным столовым ножом. А значит, смерть Дианы была вызвана более серьезными мотивами, чем просто ограбление. Смотрите в сериале Слід 2023 серия 237 от 23.03.2023, как двойная жизнь Жабенюк стала причиной трагедии.

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