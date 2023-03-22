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Video: Слід: 236 серия смотреть онлайн - 22.03.2023

Сериал Слід - 236 серия от 22.03.2023 смотреть онлайн. Детективный фильм Слід серия 236 уже на сайте СТБ
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Вас ждет новое интересное расследование в детективном сериале Слід 2023 серия 236 от 22.03.2023 на сайте СТБ.

На автомобильной парковке найдено тело редактора телевизионной программы «Я иду тебя искать» Ивана Дровчука. До гибели Иван помогал героям программы искать пропавших родственников и друзей и был уважаемым профи в своем деле. Однако в сериале Слід 2023 в один день жизнь журналиста резко оборвалась – преступник нанес ему три смертельных удара ножом.

Детективы отправляются обыскать квартиру Ивана и находят в ней окровавленную рубашку со следами женской туши для ресниц. Экспертиза показала, что кровь принадлежит Дровчуку, но кто же владелица туши? Ответ на этот вопрос поможет найти убийцу Ивана в сериале Слід 2023 серия 236 от 22.03.2023.

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