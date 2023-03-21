Слід: 235 серия смотреть онлайн — 21.03.2023

| 21.03.2023 | 2023

Смотрите онлайн сериал Слід 2023 серия 235 от 21.03.2023, в котором Ольга Косач и коллеги из ОСА будут расследовать убийство Олега Зинкевича.

Перед смертью Олег владел компанией «ПроV», предоставлявшей неординарные услуги: фирма проводила платные акции возмездия, благодаря которым клиенты могли в рамках закона отомстить врагам.

В сериале Слід 2023 детективы подозревают, что именно эта деятельность могла стать причиной гибели Зинкевича, однако у Косач есть и другая версия. Дело в том, что Олег – бывший капитан МВД, охотившийся на крайне опасных преступников. Какая из профессий Зинкевича привела к трагедии? Узнаете в сериале Слід 2023 серия 235 на сайте СТБ.

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