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Video: Слід: 234 серия смотреть онлайн - 20.03.2023

Сериал Слід - 234 серия от 20.03.2023 смотреть онлайн. Детективный фильм Слід серия 234 уже на сайте СТБ
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С возвращением в детективный сериал Слід 2023 серия 234 от 20.03.2023 на сайте СТБ.

В больнице городка Руслановка происходит задымление, вызывающее массовую панику. Во время инцидента убивают лейтенанта Горенко. Сотрудники ОСА в сериале Слід 2023 выясняют, что он следил за семьей начальника местной полиции Георгия Ясинского. Сам Ясинский и его жена ведут себя довольно странно и явно что-то скрывают.

Но самое странное, что их шестилетнюю дочь вынес из задымленной больницы неизвестный мужчина, но где находится девочка, пока неизвестно. Так что же происходит в этой семье? И за что убили Горенко? Смотрите в сериале Слід 2023 серия 234 от 20.03.2023.

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