Слід: 233 серия смотреть онлайн — 16.03.2023

След | 16.03.2023 | 2023

С возвращением в лучший детективный сериал Украины Слід 2023 серия 233 от 16.03.2023. Эксперты ОСА расследуют убийство владельца элитного брачного агентства Владимира Лебедюка.

Мужчину застрелили на парковке бизнес-центра, где находится офис жертвы. А из компьютера кто-то изъял жесткий диск Владимира в сериале Слід 2023. Детективы ОСА узнали, что Лебедюк устроил знакомство миллионерши Софии Шкирки и графа Яна Потоцкого-Батори, о предстоящей свадьбе которых написало почти каждое издание.

Однако сразу после разговора с детективами Потоцкий-Батори покупает билет в другую страну – буквально за день до заключения брака! Неужели мужчина виноват в смерти Лебедюка? Ответ узнаете в сериале Слід 2023 серия 233 от 16.03.2023 на сайте СТБ.

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