Слід: 232 серия смотреть онлайн — 15.03.2023

Серия 232 | 15.03.2023 | 2023

Смотрите онлайн сериал Слід 2023 серия 232 от 15.03.2023, в котором детективы ОСА приступят к новому расследованию.

Убийца слесаря Василия Хижого подошел к преступлению крайне изобретательно. Он сначала до костей заморозил свою жертву, после чего привез заледеневшее тело Василия на дачу его бывшей жены в сериале Слід 2023.

Подозрения падают на членов семьи Василия Хижого, которые могли убить мужчину, чтобы урегулировать жилищный вопрос в семье. Как оказалось, дача, на которой нашли труп, принадлежала и Василию тоже, из-за чего его бывшая, дочь и ее муж были вынуждены жить в маленькой двухкомнатной квартире. А после смерти Василия могут спокойно завладеть долей Хижого в качестве наследства. Подробности расследования смотрите в сериале Слід 2023 серия 232 от 15.03.2023 на сайте СТБ.

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