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Video: Слід: 231 серия смотреть онлайн - 14.03.2023

Сериал Слід - 231 серия от 14.03.2023 смотреть онлайн. Детективный фильм Слід серия 231 уже на сайте СТБ
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Смотрите онлайн криминальный сериал Слід 2023 серия 231 от 14.03.2023 на сайте СТБ. Детективы ОСА берутся за расследование загадочного ДТП, в котором погибла астролог Снежана Кулиш.

Причиной автокатастрофы стало то, что неизвестный, прячась в кустах у дороги, направил опасный зеленый луч лазера прямо в лицо Снежане. Женщина получила страшные ожоги глаз, не справилась с управлением и вылетела на обочину. Из-за того, что Снежана в сериале Слід 2023 была не пристегнута, сразу сломала шею, от чего и умерла.

Детективы выехали в квартиру Кулиш, и уже в подъезде стало понятно, что Снежана кому-то сильно не нравилась. На дверях ее жилья кто-то написал жуткое слово «сдохни»… В сериале Слід 2023 серия 14.03.2023 вы узнаете, кого так разозлила обычная астролог.

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