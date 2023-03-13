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Video: Слід: 230 серия смотреть онлайн - 13.03.2023

Сериал Слід - 230 серия от 13.03.2023 смотреть онлайн. Детективный фильм Слід серия 230 уже на сайте СТБ
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Смотрите онлайн лучший остросюжетный сериал телеканала СТБ Слід 2023 серия 230 от 13.03.2023 – не пропустите новое расследование ОСА!

Во время экзамена в Академии театра и кино прямо на сцене умирает студент Александр Ветренко. Во время исполнения своей документальной импровизации парень внезапно упал, а из его рта вышла густая белая пена. Когда в сериале Слід 2023 на место прибыла скорая, тело парня уже было холодным.

Детективы ОСА подозревают, что Сашу мог убить кто-нибудь из одногруппников, ведь парень был одним из претендентов на бюджетное место. Однако когда следователи начали более подробно изучать жизнь Ветренко, то поняли, что парень был погружен в более серьезные конфликты в сериале Слід 2023 серия 230 от 13.03.2023.

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