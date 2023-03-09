Слід: 229 серия смотреть онлайн — 09.03.2023

След | 09.03.2023 | 2023

Вы смотрите остросюжетный криминальный сериал Слід 2023 серия 229 от 09.03.2023, рассказывающий о работе Особого следственного агентства.

Зинаида Косаткина находит в своем доме мертвым мастера по ремонтным работам Алексея Руденко. Мужчине пробили голову гвоздями из монтажного пистолета, которым, кстати, умеет умело пользоваться Зинаида. А в телефоне погибшего детективы нашли фотографии квартиры, где проживает сейчас Косаткина.

В сериале Слід 2023 женщина призналась, что они с Алексеем были любовниками, однако могло ли именно это привести к трагедии? Ответ на этот вопрос будут искать лучшие детективы страны в детективе Слід 2023 серия 229 от 09.03.2023 на сайте СТБ.

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