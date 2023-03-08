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Video: Слід: 228 серия смотреть онлайн - 08.03.2023

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Особое следственное агентство ищет убийцу бывшего криминального репортера Алексея Петрученко. Перед гибелью Петрученко вел блог «Украинский Шерлок», в котором рассказывал о громких убийствах и обвинял людей в разных преступлениях без всяких оснований.

А недавно Алексей расследовал гибель бизнесмена Булатова, и именно это дело могло стать причиной убийства блогера. Но действительно ли это так? Разбираться в этом будут детективы ОСА в сериале Слід 2023 серия 228 от 08.03.2023.

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