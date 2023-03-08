Слід: 228 серия смотреть онлайн — 08.03.2023

След | 08.03.2023 | 2023

Смотрите онлайн детективный сериал Слід 2023 серия 228 от 08.03.2023 на сайте СТБ.

Особое следственное агентство ищет убийцу бывшего криминального репортера Алексея Петрученко. Перед гибелью Петрученко вел блог «Украинский Шерлок», в котором рассказывал о громких убийствах и обвинял людей в разных преступлениях без всяких оснований.

А недавно Алексей расследовал гибель бизнесмена Булатова, и именно это дело могло стать причиной убийства блогера. Но действительно ли это так? Разбираться в этом будут детективы ОСА в сериале Слід 2023 серия 228 от 08.03.2023.

Смотрите онлайн: сериал Слід 227 серия от 07.03.2023