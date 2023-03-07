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Video: Слід: 227 серия смотреть онлайн - 07.03.2023

Сериал Слід - 227 серия от 07.03.2023 смотреть онлайн. Детективный фильм Слід серия 227 уже на сайте СТБ
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Вы смотрите детективный сериал Слід 2023 серия 227 от 07.03.2023 на сайте СТБ. В этот раз следователи ОСА расследуют двойное убийство.

Программист Роман Славский и его любовница и коллега Юлия Рябуха найдены застреленными из ружья на загородной даче Романа. Свидетелей преступления нет, ведь зимой в дачном городке почти никто не живет. Главной подозреваемой по этому делу становится бывшая жена Славского Лада, которая в ночь убийства была недалеко от дома экс-супруга.

Возможно ли, что бывшая Романа, а также мать его детей, Лада пошла на такое кровавое преступление из-за простой ревности? И действительно ли Славский и Рябуха были любовниками? Ответы на эти вопросы выведут детективов на настоящего убийцу в сериале Слід 2023 серия 227 от 07.03.2023.

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