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Video: Слід: 226 серия смотреть онлайн - 06.03.2023

Сериал Слід - 226 серия от 06.03.2023 смотреть онлайн. Детективный фильм Слід серия 226 уже на сайте СТБ
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Вы смотрите остросюжетный сериал Слід 2023 серия 226 от 06.03.2023, в котором детективы ОСА среди ночи срочно выезжают в поселок Вишняки.

В местной школе убит студент Роман Савчук, который вместе со своими бывшими одноклассниками праздновал встречу выпускников. Однако есть странное обстоятельство – парень был одет в куртку своего одноклассника Игоря Карцова, а также имел при себе его водительское удостоверение. Возможно, у убийцы была цель навредить именно Игорю, учитывая то, что Роман был убит во время внезапного отключения света.

Детективы ОСА не выпустят из здания никого, пока не найдут убийцу Романа в сериале Слід 2023 серия 226 от 06.03.2023 на сайте СТБ.

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