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Video: Слід: 225 серия смотреть онлайн - 02.03.2023

Сериал Слід - 225 серия от 02.03.2023 смотреть онлайн. Детективный фильм Слід серия 225 уже на сайте СТБ
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Сериал Слід 2023 серия 225 от 02.03.2023 погрузит вас в расследование обстоятельств смерти 25-летней Галины Манзюк.

Изуродованное тело девушки было найдено неподалеку от Ирпенского пансионата «Радуга». Галина была менеджером в компании, занимающейся продажей чая, и даже встречалась с сыном владельца бизнеса Романом Каштановым.

В сериале Слід 2023 детективы выяснили, что отношения Романа и Галины завершились только два месяца назад, а на днях Каштанов уже должен жениться на другой. И свадьба должна состояться именно в «Радуге». Как убийство Манзюк связано с семьей Каштановых? Это вы узнаете в сериале Слід 2023 серия 225 от 02.03.2023 на сайте СТБ.

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