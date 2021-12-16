Звезда сериала «Слід» Елена Вознесенская беременна второй раз. Артистка мастерски скрывала свое положение во время съемок и теперь рассказала о том, как совмещала работу с материнством, о трудностях на площадке и о нескольких секретах будущих серий проекта «Слід».

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Расскажите, как вы узнали о беременности? Это уже не первое совпадение со съемками?

Да, это уже вторая беременность, когда я снимаюсь. В первый раз я продолжала работать на телевидении ведущей и параллельно снималась в кино — и чувствовала себя превосходно.

На телеканале были съемки два раза в неделю, они были в записи, и я приезжала буквально на два часа.

Вторая беременность, к сожалению, не позволила мне работать на телевидении в прямом эфире. График непростой для беременности: с 15:00 до 23:00, при этом есть 2-часовой прямой эфир. Работа напряженная, нервы все время на пределе. А при беременности, как вы знаете, мозговая деятельность тормозится, иногда даже обычные слова из головы вылетают (улыбается. — Прим. ред.). Была постоянная слабость, в 8 вечера я уже засыпала. А еще все время лежала в комнате под кондиционером на 16 градусов — только так мне становилось легче. Врачи максимально ограждали меня от работы в прямых эфирах, к сожалению, по состоянию здоровья мне был положен постельный режим.

А вот кино ― это, конечно, по-другому. График можно корректировать, ограничивать время, сниматься, когда можешь или чувствуешь себя полегче. Если плохо ― можно выйти, когда нужно. В первом триместре у меня было очень мало съемочных дней, и это меня спасало. Но, конечно, я намучилась! Когда ко мне подходили курящие звукорежиссеры озвучивать перед сценой, вы даже не представляете, сколько усилий приходилось прикладывать, чтобы не стошнило. С курящими актерами рядом не могла стоять, а если совпадало играть в одной сцене вместе, отворачивалась и дышала в другую сторону. Я не могла нормально есть и пить. После коронавируса здоровье ухудшилось, вся система давала сбой, и беременность это особенно показала. К сожалению, мне пришлось лечь в больницу под капельницы. Водитель приезжал за мной в роддом, привозил лежачую на съёмку и после ― привозил назад. Потом меня отправили в санаторий для беременных проходить реабилитацию, там стало полегче. Я хоть ходить начала, а то вообще не могла двигаться, все время лежала! Но одышка, конечно, замучала. Она очень мешает работе, это слышно в кадре, когда актер или телеведущий делает постоянные вдохи и придыхание.

Как долго вам удавалось скрывать беременность? Как сообщили счастливому отцу?

Мне и сейчас удается ее скрывать (смеется. — Прим. ред.). Уже 6-й месяц, и животик немаленький. Но правильно подобранная одежда и хорошо выставленный кадр ― никто ничего не видит. Иногда мне кажется, что счастливый отец тоже (смеется. — Прим. ред.).

А мужу сообщила, показав тест со словами: «Смотри, что наделал» (улыбается. — Прим. ред.). Но он был не первый, кто узнал. Сначала я обрадовала сыночка, он так мечтал об этом!

Вы уже знаете, будет мальчик или девочка?

Я знала еще на 10-й неделе. Сейчас по тесту ДНК можно узнать все. Прямо как в нашем сериале «Слід». Но пока оставлю это загадкой для наших зрителей, пусть угадывают.

Что сейчас самое сложное на съемках сериала в положении?

Обувать кроссовки в морг (смеется. — Прим. ред.). Мне срочно нужен личный обувальщик! И вечерние съемки: после 19-ти я уже вижу сны, прямо на площадке.

Как режиссер и сценарист вписывают реальную беременность в сюжет?

Еще не знаю! Сама жду не дождусь спецсерии про беременную Небесную. Но уверена, это будет очень интересно и интригующе.

Вы уже планируете, как будете рожать? Будете ли прерывать съемки?

Я-то планирую, а как сложится ― посмотрим. Первого малыша я рожала дома в воду. Очень хочу родить в воду снова. Это здорово облегчает процесс. А вот съемки прерывать не планирую. С няней уже договорились — будем ездить на площадку и сниматься все вместе (шутит. — Прим. ред.).

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Сколько в вашей героине Марии Небесной — от вас, и сколько в Елене Вознесенской — от Марии?

Иногда мне кажется, что роль писали по моей жизни — настолько близки мы с Марией. У нас практически все общее. Я сделала Машу более строгой, а она меня ― более ранимой и сентиментальной.

Будет ли дополнительная сюжетная линия про Марию и ее мужа ― вначале она очень заинтриговала зрителей?

Обязательно будет! Меня постоянно об этом спрашивают мои фанаты.

Вам пригодилось обучение в университете внутренних дел для роли?

Ещё как! Я же не раз ходила в морг, у нас был предмет «Судмедэспертиза». Была огневая подготовка — я отлично стреляю в жизни, и не только глазками (улыбается. — Прим. ред.). И, конечно, приемы рукопашного боя.

Какие роли вы больше любите ― позитивных персонажей или негативных?

Я люблю роли, которые заставляют меняться, которые чему-то учат в жизни, когда через своего персонажа ты можешь что-то донести людям. Я люблю глубокие роли, персонажей с искренней душой. Порой такими могут быть и антигерои, как ни странно.

Кто ваши любимые герои в сериале «Слід»?

Конечно же, Мария Небесная (смеется. — Прим. ред.). Я всех люблю! Вот прям всех. Когда у меня съемки на других проектах, я по всем очень скучаю. И всегда возвращаюсь на съемки «Сліду», как к себе домой.

Ждут ли нас в ближайшее время новые изменения в сюжете сериала или новые герои: эксперты, следователи, постоянный злодей?

Ой, ждут! Новая парочка уже пришла, и среди них ― мой любимый Никитка Вакулюк. Хотя на моем прозекторском столе в морге Никита уже успел, а теперь воскрес и стал оперативником. Да-да, в сериалах и не такое бывает…

Напомним, что новые эпизоды сериала «Слід» выходят в 18:05 на СТБ с понедельника по четверг. Не пропустите!

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