Детективный сериал «Слід» уже завоевал интерес многих зрителей. Сотрудники Особого Следственного Агентства расследуют резонансные преступления. Один из самых запоминающихся персонажей ― майор спецназа Тарас Римарь. Брутальный мачо с телом Аполлона и добрым сердцем. Читайте в нашем материале подробную информацию о майоре и следователе-оперативнике.

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Роль Тараса Рымаря ― майора спецназа, старшего оперуполномоченного, следователя-оперативника ― исполняет актер Алексей Суровцев.

Тарас Римарь, 32 года.

Брутальный, уверенный в себе мужчина. В экстремальных ситуациях действует мгновенно и эффективно, но несмотря на это, старается всегда быть рассудительным, просчитывая возможные риски.

Обладает отменными способностями к перевоплощению, может выдать себя за кого угодно: от руфера до профессора физики. Умеет вызывать у людей доверие, быть «своим» в любой компании. Любит технику и оружие. Владеет рукопашным боем.

Под маской брутального мачо скрывается добрый, понимающий, эмпатичный мужчина.

Тарас Римарь холост. У него всегда много девушек. Говорит, что просто еще не встретил свою любовь. При этом флиртует с любой женщиной соответствующего возраста «на автомате».

«Тарас Рымарь ― это я, серьезная сторона меня. У нас очень много схожего. Признаться, я часто снимаюсь в своей одежде, ведь наши типажи ― практически идентичны. Мне симпатизирует образ Тараса. Он, как и я, любит девушек и не любит, когда им командуют. Тарас, несмотря на свою вспыльчивость, прислушивается к авторитетам», ― так описывает своего персонажа актер Алексей Суровцев.

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