Этой весной в эфир теканала СТБ вышли премьерные серии детективного сериала «Слід», где сотрудники Особого Следственного Агентства с помощью сверхновых технологий продолжат раскрывать самые резонансные преступления. Одну из главных ролей — майора Ярослава Гайворона — в сериале исполняет Александр Боднар. Читайте в нашем материале подробную биографию актера.

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Александр Боднар родился 21 июля 1991 года в городе Севастополь. Мечта стать артистом возникла еще в детстве. Впервые будущий актер вышел на сцену в 6-м классе. Он исполнял роль Кая в школьной постановке «Снежная королева».

«Я хотел стать именно артистом практически с первого класса. Мне всегда это было интересно. Поэтому в школе я записался в театральную студию».

После 9-го класса Александр хотел поступить в театральное училище, однако родители его не поддержали, ведь видели сына в другой, «более серьезной» профессии. Поэтому Александр поступил в техникум и планировал стать инженером. Через 4 года учебы молодой человек перевелся в Киевский политехнический институт и продолжил грызть гранит науки в сфере инженерии. Но мечта стать актером никуда не пропала, поэтому в 2011 году Александр попробовал поступить в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого. Однако первая попытка потерпела неудачу. Все же Александр не отказался от своей мечты и в 2012 году стал актером Киевского театра-студии «Черный квадрат».

И только в 2014 году он, будучи магистром КПИ, поступил на актерский факультет в университет имени Карпенко-Карого.

«Мне, честно, было психологически тяжело, ведь многие ребята поступают сразу после школы, а я тогда был уже немного старше. Но желание стать актером победило. Я достиг своей цели», — вспоминает Александр.

Первый опыт в кино Александр Боднар получил в юмористическом сериале «Виталька». Хотя сам актер признается, что не смотрел этот эпизод.

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Будучи студентом Киевского университета театра, кино и телевидения, Александр активно посещал кастинги и начал сниматься в кино. Но свою первую главную роль получил в сериале «Слід».

«На кастинг в сериал я ездил раз пять. Причем первый раз меня пригласили за два часа до проб. И мне тогда показалось, что все прошло просто ужасно! Я расстроился немного. Но каково же было мое удивление, когда через несколько месяцев (а тогда как раз начался карантин и все съемки остановили) мне позвонили и пригласили еще раз приехать. Вскоре меня утвердили, и в конце мая мы уже приступили к активным съемкам».

Фильмография:

2020—2021 — «Слід»

2020 — «Мавки», «Булатов»

2019—2020 — «СидОренки-СидорЕнки»

2019 — «Годинник із зозулею», «Тайсон», «Таємниці», «Старший следователь», «Прятки», «По разным берегам», «Подорожники», «Отель «Купидон»», «Капитанша»-2.

2018 — «Прислуга», «По праву любви», «Помощница», «По законам военного времени»-2.

2017—2018 — «Сдается домик у моря»

2017 — «Нюхач»-3, «Кольцо с рубином», «Встречная полоса»

2015 — «Отдел 44».

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