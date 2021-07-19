Топ образов самого сексуального актера сериала «Слід» Алексея Суровцева

В детективном сериале «Слід» одну из главных ролей — майора спецназа Тараса Рымаря — исполняет актер Алексей Суровцев. В прошлом — профессиональный спортсмен, бодибилдер и стриптизер! Предлагаем ознакомиться с самыми яркими образами харизматичного актера. Поверьте, будет очень жарко!

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Алексей Суровцев с детства занимался плаванием и бодибилдингом, поэтому не удивительно, что у него фигура греческого бога войны — Арея!

К слову, иногда он и выглядит именно так!

За таким мужчиной каждая женщина почувствует себя как за каменной стеной!

Алексей неровно дышит к автомобилям.

Но и другие виды транспорта ему не чужды.

С таким мужчиной не страшно ни в огонь, ни в воду. Да хоть на край света!

Хотя, судя по количеству фото с котиками, можно догадаться, что за грудой стальных мышц скрывается добрый, нежный и ласковый мужчина.

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