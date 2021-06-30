Андрей Броменко ― доктор Хаус и Шерлок Холмс в одном лице

Одну из главных ролей в детективном сериале «Слід» ― нейробиолога и эксперта-криминалиста Андрея Броменко ― сыграл актер Владислав Фуковский. Его герой ― уверенный молодой парень, такой себе всезнайка, который обладает феноменальной памятью и просто обожает эксперименты. Предлагаем подробнее ознакомиться с информацией о новом оперативнике, который влюблен в свою работу.

Роль Андрея Броменко ― нейробиолога и эксперта-криминалиста ― исполнил Владислав Фуковский.

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Андрей Броменко, 26 лет.

Андрей родился в райцентре Киевской области.

Обладает феноменальной памятью, тренирует ее каждый день. Такой себе всезнайка. Обожает различные опыты. Еще со школы интересуется компьютерами, имеет хакерские навыки.

Правдолюб и правдоруб. Достаточно резкий, может быть грубоватым. Обижается, если кто-то ему не доверяет, старается доказать свою правоту и почти всегда ее доказывает. Не боится начальников, уверен в себе — часто слишком, чем вызывает улыбки коллег.

Профиль Броменко — нейробиологические исследования (генетика, биохимия, физиология нервной системы, изучение поведения человека), а также любая техника и гаджеты. Как и другие сотрудники ОСА, умеет проводить все экспертизы.

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