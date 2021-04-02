Екатерина Червона ― хрупкая девушка со стальным характером

Детективный сериал «Слід», премьера которого недавно состоялась на телеканале СТБ, уже завоевал интерес многих зрителей. Сотрудники Особого Следственного Агентства расследуют резонансные преступления. Одна из героинь сериала – капитан полиции Екатерина Червона – смелая, энергичная и влюбленная в оружие девушка. Читайте в нашем материале подробную информацию о специалисте по оружию, баллистике и трасологии.

Роль Екатерины Червоной ― капитана полиции, специалиста по оружию, баллистике и трасологии, старшего оперуполномоченного, следователя-оперативника ― исполняет актриса Антонина Хижняк.

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Екатерина Червона, 28 лет.

Екатерина родилась в Киевской области в многодетной семье. Младшая сестра четверых братьев. В детстве играла в мальчишеские игры, ведь родители часто оставляли старших сыновей нянчиться с сестрой, ― оттуда и выбор «мужской» профессии. Два старших брата также служат в полиции. Катя — веселая, спортивная, уверенная в себе девушка. Во всем видит вызов и соревнования. Энергичная, всегда в движении. Обожает загадки и тайны, особенно, если они касаются оружия.

Ее страсть ― авто, водит все, что имеет колеса, очень любит скорость ― за это несколько раз ее лишали водительского удостоверения. Разбирается в автомобилях, может и починить, и самостоятельно провести детальную экспертизу.

Капитан Червона — прямолинейная, часто ставит каверзные вопросы, загоняя собеседника в тупик.

Екатерина не замужем. Работа наложила отпечаток и на личную жизнь. Катя долго встречалась с парнем, который погиб в автокатастрофе несколько лет назад. Поэтому она осторожна в вопросах новых отношений, не спешит влюбляться.

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