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«Слід»: известна дата выхода

05.03.2021

8 марта в 15:40 в эфире телеканала СТБ состоится премьера новых серий детективного сериала «Слід» производства SPACE Production. Это украинская адаптация известного формата компании TeleAlliance Israel. В каждой серии сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством непревзойденной Ольги Косач продолжат расследовать самые резонансные преступления. 

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В премьерных эпизодах многосерийного детективного проекта появятся три новых героя. К сотрудникам ОСА (Особого Следственного Агентства) присоединятся следователи Анатолий Дмитренко и Олег Вильнер, а также нейробиолог и эксперт-криминалист Андрей Броменко. 

В новых сериях команда Ольги Косач продолжит распутывать самые сложные и резонансные преступления с помощью высочайшего мастерства и суперсовременного оборудования. В лаборатории ОСА Стасик и Альбина поразят уникальными экспериментами даже своих опытных коллег. А старший следователь Гайворон тайком от команды решит провести собственное расследование исчезновения сестры друга и попадет в руки мошеннической сети. 

Съемки сериала проходят в специально построенном офисе ОСА (павильон с абсолютно уникальными для Украины декорациями и реальным высокотехнологичным лабораторным оборудованием) и на «натуре». Например, одну из серий снимали в действующей колонии строгого режима в городе Буча, где команда по сценарию устроила пожар. 

В главных ролях: Татьяна Кравченко, Антонина Хижняк, Борис Георгиевский, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар, Илья Пономаренко, Олег Венгер.

 

Video: «Слід»: известна дата выхода

Когда Слід Украина выходит в эфир телеканала СТБ в 2021 году?

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