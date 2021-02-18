Ярослав Гайворон ― украинский Джеймс Бонд

Одну из главных ролей в детективном сериале «Слід» ― майора спецназа, старшего оперуполномоченного, следователя-оперативника Ярослава Гайворона сыграл актер Александр Бондар. Его герой ― уверенный в себе, интеллигентный полицейский, который при необходимости может быть очень жестким. Предлагаем подробнее ознакомиться с информацией о начитанном оперативнике, который влюблен в свою работу.

Роль Ярослава Гайворона ― майора спецназа, старшего оперуполномоченного, следователя-оперативника ― сыграл актер Александр Бондар.

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Ярослав Гайворон, 30 лет

Ярослав ― интеллигентный, образованный, начитанный. Родился в Бердянске в семье учителей, пошел учиться в Академию МВД после службы в армии.

Привлекательный, спокойный, уверенный, создаёт впечатление добродушного «своего» парня, вызывает доверие у собеседника. Однако при необходимости может быть достаточно жестким с преступниками. Виртуозно водит любое авто. Владеет рукопашным боем, прицельно стреляет, разбирается в оружии. Как уроженец приморского города, не любит водоемы с пресной водой, скучает по морю. Любит стильно одеваться, из-за чего иногда его называют Ярославом Бондом.

Напарницей Гайворона обычно является Екатерина Червона. В их тандеме полное взаимопонимание и доверие. При необходимости напарники прибегают к нестандартным подходам в расследовании ― например, работают «на живца», представляя из себя пару.

Ярослав холост. Привык к постоянному вниманию женщин, поэтому флирт ― его стихия, но дальше разговоров и комплиментов не зайдет, если чувствует, что девушка ― не его «половинка».

Смотрите детективный сериал «Слід» уже 6 марта в 13:10!

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