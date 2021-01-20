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Тест: Насколько хорошо вы знаете сериал «Слід»?

20.01.2021

Уже этой весной в эфире телеканала СТБ состоится грандиозная премьера второго сезона детективного сериала «Слід». Зрители смогут с интересом наблюдать за тем, как сотрудники Особого Следственного Агентства продолжат работу над раскрытием резонансных уголовных дел. А пока предлагаем пройти тест и проверить, насколько внимательно вы смотрели первый сезон сериала.

Больше по теме: Главные актеры сериала «Слід»

 

 

 

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