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Щасливі за сім днів

Video: Щасливі за сім днів 1 сезон 4 випуск від 28.08.2022

Дивіться онлайн Щасливі за сім днів 1 сезон 4 випуск від 28 серпня 2022. Дивитись онлайн новий випуск шоу Щасливі за 7 днів 1 сезон 4 випуск 28.08.2022 на СТБ
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Щасливі за сім днів 1 сезон 4 випуск – дивитись онлайн ефір від 28.08.2022
Щасливі за сім днів

Щасливі за сім днів 1 сезон 4 випуск від 28.08.2022

 Щасливі за сім днів 1 сезон 4 випуск – дивитись онлайн ефір від 28.08.2022
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Випуск 4 | 28.08.2022 | Сезон 1

Дивіться онлайн проєкт про неймовірні перевтілення Щасливі за сім днів 1 сезон 4 випуск від 28.08.2022 на сайті телеканалу СТБ! У сьогоднішній програмі ви познайомитеся з 32-річною Тетяною Слободянюк. Жінка вже давно не відчуває себе щасливою. Вона звикла лише працювати, у всьому допомагати та догоджати чоловіку й донці, а на себе часу зовсім не залишається.

У проєкті Щасливі за сім днів 1 сезон Тетяна Слободянюк пройде непростий шлях трансформації. Вона усвідомить помилки, які допускала довгий час, та пропрацює травми, які заважали їй бути щасливою. Героїня навчиться цінувати себе та дбати про себе, правильно харчуватися, займатися фізичними вправами та насолоджуватися життям. Хочете побачити неймовірне перевтілення Тетяни Слободянюк? Дивіться онлайн проєкт Щасливі за сім днів сезон 1 випуск 4.

Дивитися онлайн Щасливі за сім днів 1 сезон 3 випуск (ефір від 20.02.2022)

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