Дивіться онлайн проєкт неймовірних перевтілень Щасливі за сім днів 1 сезон 3 випуск від 20.02.2022 на сайті телеканалу СТБ! У сьогоднішній програмі ви познайомитеся з Марією Бондарчук і побачите її неймовірне перевтілення. Протягом багатьох років героїня присвячувала себе роботі та сім’ї, через що втратила в собі жінку. Домашній халат, сірі будні та самопожертва так сильно поглинули Марію, що вона забула, як це – бути щасливою, радіти кожному дню та насолоджуватися життям.

У проєкті СТБ Щасливі за сім днів 2022 Марія побачить, як виглядатиме через десять років, якщо не почне змінювати своє життя просто зараз. Саме це випробування і стане відправною точкою. Хочете побачити, яким буде шлях Марії до нового життя? Не пропустіть вражаючий результат перевтілення – дивіться онлайн проєкт Щасливі за сім днів сезон 1 випуск 3.

Дивитися онлайн Щасливі за сім днів 1 сезон 2 випуск (ефір від 13.02.2022)