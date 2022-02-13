Дивіться онлайн проєкт Щасливі за сім днів 1 сезон 2 випуск від 13.02.2022 на сайті телеканалу СТБ! У сьогоднішній програмі непростий шлях перевтілення пройде 37-річна Наталя Гаврилова. Жінка вийшла заміж за аб’юзера і протягом багатьох років терпіла його знущання. Приниження чоловіка зруйнували самооцінку Наталі та віру в себе. Навіть після розлучення вона не відчувала себе в безпеці та боялася вступати в нові стосунки, щоб знову не відчути біль.

У проєкті Щасливі за сім днів 2022 Наталя зможе подивитися своєму страху в обличчя. Вона змінить ставлення до чоловіків і погляди на життя, а також пройде зовнішню трансформацію. Хочете дізнатися непросту історію героїні та побачити результат її перевтілення? Дивіться онлайн проєкт Щасливі за сім днів сезон 1 випуск 2.

Дивіться онлайн Щасливі за сім днів 1 сезон 1 випуск (ефір від 06.02.2022)