Не пропустіть прем’єру неймовірних перевтілень – дивіться онлайн Щасливі за сім днів 1 сезон 1 випуск від 06.02.2022 на сайті телеканалу СТБ! У першому випуску кардинально змінити своє життя наважиться 36-річна Ольга Гордієнко. Уже сімнадцять років вона живе у шлюбі з Володимиром і виховує двох чудових доньок. Спочатку стосунки пари були ідеальними, а з часом пристрасть між партнерами згасла і у сім’ю прийшла зрада.

Разом із професійними експертами проєкту Щасливі за сім днів 2022 Ольга Гордієнко розбереться у собі та своїх почуттях, зміниться зовнішньо та внутрішньо, переосмислить усе те, що не давало їй жити щасливо. І найголовніше – нарешті полюбить себе. Так, цей шлях не буде простим, і ніхто не знає, чим закінчиться тиждень. Хочете разом із героїнею пройти шлях перевтілення та дізнатися, чи можливе життя після зради? Дивіться онлайн проєкт СТБ Щасливі за сім днів випуск 1 від 06.02.2022.

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