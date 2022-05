Як правильно приготувати вівсянку, розповіла Марина Боржемська

Для багатьох вівсянка — це легкий і корисний сніданок. Але чи так усе насправді? Чи дійсно вівсянка така корисна, як про неї говорять? І яку крупу краще обирати? Відповіді на всі ці запитання знає ведуча та експертка проєкту «Щасливі за сім днів» Марина Боржемська.

Більше на тему: У ньому зібрано все, за що глядач любить СТБ: Керівниця проєкту «Щасливі за сім днів» Дар’я Майборода про прем’єру

Сніданок — це дуже важливий прийом їжі, і багато хто обирає для нього саме вівсянку. Проте ведуча проєкту «Щасливі за сім днів» Марина Боржемська розвіює всі міфи про цю кашу.

Марина Боржемська стверджує, що не вся вівсянка корисна. «Правильною» можна вважати тільки цільнозернову крупу або пластівці грубого помелу, зварені на воді. Всі інші види вівсянки зазвичай містять велику кількість цукру, добавок і підсилювачів смаку, шкідливих для організму.

Експертка також упевнена, що тим, хто худне, вівсянку краще їсти не щодня, а тоді, коли у вас у плані стоїть тренування. Тоді складні вуглеводи засвоюватимуться швидше за наявності фізичного навантаження.

І найпоширеніший міф про користь вівсянки. Марина не рекомендує їсти цю кашу на сніданок у чистому вигляді через невеликий вміст у ній білка. Вівсянку краще споживати або на другий сніданок, або поєднувати з білковими стравами — омлетами, сирниками, кисломолочним сиром або шматочком твердого сиру.

Марина радить обирати цільну крупу. У ній міститься найбільша кількість вітамінів, мінералів і клітковини. Однак приготування такого зерна займе у вас приблизно 30 хвилин.

Ще одним непоганим варіантом експертка називає пластівці з цільної крупи. Така вівсянка менш жорстка завдяки тому, що її прокатують пресом, і її можна зварити всього за 10—15 хвилин.

Найшвидшим і водночас найбільш некорисним варіантом є пропарені пластівці. Їх достатньо просто залити окропом або кілька хвилин поварити в гарячому молоці.

Марина рекомендує змішувати одразу всі ці види вівсянки. Так пропарені пластівці створять ніжну основу, більш жорсткі нададуть структури, а висівки зроблять кашу кориснішою. За основу можна взяти пропорцію 2:2:1. Проте в жодному разі не додавайте в кашу цукор. Замініть його фруктами або сухофруктами.

Дотримуйтесь цих правил, і вівсянка принесе вашому організму тільки користь.

Ще більше секретів правильного харчування чекають на вас 6 лютого о 18:40 у проєкті «Щасливі за сім днів» на СТБ!

Більше на тему: Чим корисне ківі: розповіла Марина Боржемська

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.