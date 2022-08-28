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Video: Счастливы за семь дней 1 сезон 4 выпуск от 28.08.2022

Смотрите онлайн Счастливы за семь дней 1 сезон 4 выпуск от 28 августа 2022. Смотреть онлайн новый выпуск шоу Счастливы за 7 дней 1 сезон 4 выпуск 28.08.2022 на СТБ
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Счастливы за семь дней 1 сезон 4 выпуск от 28.08.2022

 Счастливы за семь дней 1 сезон 4 выпуск — смотреть онлайн эфир от 28.08.2022
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Выпуск 4 | 28.08.2022 | Сезон 1

Смотрите онлайн проект о невероятных перевоплощениях Счастливы за семь дней 1 сезон 4 выпуск от 28.08.2022 на сайте телеканала СТБ! В сегодняшней программе вы познакомитесь с 32-летней Татьяной Слободянюк. Женщина уже давно не чувствует себя счастливой. Она привыкла только работать, во всем помогать и угождать мужу и дочери, а на себя времени совсем не остается.

В проекте Счастливы за семь дней 1 сезон Татьяна Слободянюк пройдет непростой путь трансформации. Она осознает ошибки, которые допускала долгое время, и проработает травмы, которые мешали ей быть счастливой. Героиня научится ценить себя и заботиться о себе, правильно питаться, заниматься физическими упражнениями и наслаждаться жизнью. Хотите увидеть невероятное перевоплощение Татьяны Слободянюк? Смотрите онлайн проект Счастливы за семь дней сезон 1 выпуск 4.

Смотреть онлайн Счастливы за семь дней 1 сезон 3 выпуск (эфир от 20.02.2022)

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