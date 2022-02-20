Смотрите онлайн проект невероятных перевоплощений Счастливы за семь дней 1 сезон 3 выпуск от 20.02.2022 на сайте телеканала СТБ! В сегодняшней программе вы познакомитесь с Марией Бондарчук и увидите ее невероятное перевоплощение. В течение многих лет героиня посвящала себя работе и семье, из-за чего потеряла в себе женщину. Домашний халат, серые будни и самопожертвование так сильно поглотили Марию, что она забыла, как быть счастливой, радоваться каждому дню и наслаждаться жизнью.

В проекте СТБ Счастливы за семь дней 2022 Мария увидит, как будет выглядеть через десять лет, если не начнет менять свою жизнь прямо сейчас. Именно это испытание и станет отправной точной. Хотите увидеть, каким будет путь Марии к новой жизни? Не пропустите впечатляющий результат перевоплощения – смотрите онлайн проект Счастливы за семь дней сезон 1 выпуск 3.

Смотреть онлайн Счастливы за семь дней 1 сезон 2 выпуск (эфир от 13.02.2022)