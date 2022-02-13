Смотрите онлайн проект Счастливы за семь дней 1 сезон 2 выпуск от 13.02.2022 на сайте телеканала СТБ! В сегодняшней программе непростой путь перевоплощения пройдет 37-летняя Наталья Гаврилова. Женщина вышла замуж за абьюзера и в течение многих лет терпела его издевательства. Унижение мужчины разрушило самооценку Наталии и веру в себя. Даже после развода она не чувствовала себя в безопасности и боялась вступать в новые отношения, чтобы снова не почувствовать боль.

В проекте Счастливы за семь дней 2022 Наталья сможет посмотреть своему страху в лицо. Она изменит отношение к мужчинам и взгляды на жизнь, а также пройдет внешнюю трансформацию. Хотите узнать непростую историю героини и увидеть результат ее перевоплощения? Смотрите онлайн проект Счастливы за семь дней сезон 1 выпуск 2.

Смотрите онлайн Счастливы за семь дней 1 сезон 1 выпуск (эфир от 06.02.2022)