Не пропустите премьеру невероятных перевоплощений – смотрите онлайн Счастливы за семь дней 1 сезон 1 выпуск от 06.02.2022 на сайте телеканала СТБ! В первом выпуске кардинально изменить свою жизнь решится 36-летняя Ольга Гордиенко. Уже семнадцать лет она живет в браке с Владимиром и воспитывает двух замечательных дочерей. Сначала отношения пары были идеальными, а со временем страсть между партнерами угасла и в семью пришла измена.

Вместе с профессиональными экспертами проекта Счастливы за семь дней 2022 года Ольга Гордиенко разберется в себе и своих чувствах, изменится внешне и внутренне, переосмыслит все то, что не давало ей жить счастливо. И самое главное – наконец-то полюбит себя. Да, этот путь не будет простым, и никто не знает, чем закончится неделя. Хотите вместе с героиней пройти путь перевоплощения и узнать, возможна ли жизнь после предательства? Смотрите онлайн проект СТБ Счастливы за семь дней выпуск 1 от 06.02.2022.

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