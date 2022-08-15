Как правильно приготовить овсянку, рассказала Марина Боржемская

Для многих овсянка — это легкий и полезный завтрак. Но так ли все на самом деле? Действительно ли овсянка так полезна, как о ней говорят? И какую крупу лучше всего выбирать? Ответы на все эти вопросы знает ведущая и эксперт проекта «Счастливы за семь дней» Марина Боржемская.

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Завтрак — это очень важный прием пищи, и многие выбирают для него именно овсянку. Однако ведущая проекта «Счастливы за семь дней» Марина Боржемская развеивает все мифы об этой каше.

Главные мифы об овсянке

Марина Боржемская утверждает, что не вся овсянка полезна. «Правильной» может считаться только цельнозерновая крупа либо хлопья грубого помола, сваренные на воде. Все остальные виды овсянки, как правило, содержат большое количество сахара, добавок и усилителей вкуса, вредных для организма.

Марина также уверена, что тем, кто худеет, овсянку лучше есть не каждый день, а тогда, когда у вас в плане стоит тренировка. Тогда сложные углеводы будут усваиваться быстрее при наличии физической нагрузки.

И самый распространенный миф о пользе овсянки. Марина не рекомендует кушать эту кашу на завтрак в чистом виде из-за небольшого содержания в ней белка. Овсянку лучше есть либо на второй завтрак, либо сочетать с белковыми блюдами — омлетами, сырниками, творогом или ломтиком сыра.

Какую овсянку выбрать?

Марина советует выбирать цельную крупу. В ней содержится самое большое количество витаминов, минералов и клетчатки. Однако приготовление такого зерна займет у вас примерно 30 минут.

Еще одним неплохим вариантом эксперт называет хлопья из цельной крупы. Такая овсянка менее жесткая благодаря тому, что ее прокатывают прессом, и ее можно сварить всего за 10—15 минут.

Самым быстрым и в то же время самым неполезным вариантом являются пропаренные хлопья. Их достаточно просто залить кипятком или пару минут поварить в горячем молоке.

Марина рекомендует смешивать сразу все эти виды овсянки. Таким образом, пропаренные хлопья создадут нежную основу, более жесткие дадут структуру, а отруби сделают кашу полезнее. За основу можно взять пропорцию 2:2:1. Но ни в коем случае не добавляйте в кашу сахар. Замените его фруктами или сухофруктами.

Соблюдайте эти правила, и овсянка принесет вашему организму только пользу.

Еще больше секретов правильного питания ждут вас 6 февраля в 18:40 в проекте «Счастливы за семь дней» на СТБ!

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