13 февраля в 18:40 в эфир телеканала СТБ выйдет 2 выпуск мейковера «Счастливы за семь дней». Его героиней станет 32-летняя Татьяна. Девушка живет в селе, много работает, не обращает внимания на свои потребности и даже пренебрегает собственным здоровьем. Кроме того, для супруга Татьяна стала скорее сотрудником и коллегой, нежели любимой женщиной. Эксперты проекта «Счастливы за семь дней» готовы изменить жизнь героини до неузнаваемости и сделать все, чтобы помочь!

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Уже в это воскресенье мы увидим невероятное перевоплощение Татьяны из Винницкой области. Героиня 10 лет в браке и воспитывает 9-летнюю дочь. Девушка много работает по дому и еще успевает помогать мужу в строительстве заборов из профнастила. Однако вместо благодарности Татьяна получает только критику.

Героиня уже много лет тянет все на себе, пренебрегая личным здоровьем и счастьем. Но уже в это воскресенье она сможет поставить себя на пьедестал собственной жизни и измениться. Каким же будет результат внешнего и внутреннего перевоплощения Татьяны?

Узнайте во 2 выпуске мейковера «Счастливы за семь дней» 13 февраля в 18:40 на телеканале СТБ!

Video: Что будет во 2 выпуске мейковера «Счастливы за семь дней»? 13 февраля 2022 на телеканале СТБ выйдет 2 выпуск проекта Счастливы за семь дней. Смотрите анонс 2 выпуска Счастливы за семь дней 1 сезон от 13.02.2022.

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