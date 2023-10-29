Повернення до себе 1 сезон 4 серія: дивитися онлайн

Серія 4 | 29.10.2023 | Сезон 1

У серіалі Повернення до себе 1 сезон 4 серія від 29.10.2023 Головна героїня подивиться своєму страху в очі. Дивіться онлайн на сайті СТБ!

Олена разом з Андрієм повертаються до свого рідного міста. Вони мають твердий намір розшукати злочинця. За задумом героїв Олена має виступити приманкою. А Андрій гарантує дівчині безпеку. Однак чи все піде за планом? Покаже серіал Повернення до себе.

З самого ранку дівчина зникає з квартири. Андрій звертається по допомогу до правоохоронних органів та розуміє, що потрібно діяти самостійно. Кожна хвилина зараз важлива. Чи встигне він врятувати свою кохану? Яка доля чекає на Андрія та Олену? Щоб дізнатися, дивіться онлайн мелодраму Повернення до себе 1 сезон 4 серія на сайті СТБ.

Повернення до себе

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