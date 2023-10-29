Повернення до себе 1 сезон 3 серія: дивитися онлайн

Серія 3 | 29.10.2023 | Сезон 1

У серіалі Повернення до себе 1 сезон 3 серія від 29.10.2023 Олені доведеться зустрітися зі своїм кошмаром сам на сам. Дивіться онлайн на сайті СТБ!

Олена повністю довірилась Андрію. Після проведеної разом ночі вона знаходить у чоловіка документи, пов’язані з розслідуванням її справи. Це дуже лякає дівчину, і вона вирішує знову втекти. Невже саме Андрій зіпсував її життя багато років тому? Покаже серіал Повернення до себе.

Олена вирушає на дачу Маї. Це єдине безпечне місце для неї. Дівчина ще не здогадується, що Андрій прослідкував за її подругою. Після від’їзду Маї він пробирається до будинку, щоб з’ясувати все. Невже Олена знову потрапила в пастку? Щоб дізнатися, дивіться онлайн мелодраму Повернення до себе 1 сезон 3 серія на сайті СТБ.

Повернення до себе

Дивіться серіал Повернення до себе 1 сезон 2 серія