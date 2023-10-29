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Video: Повернення до себе 1 сезон 2 серія: дивитися онлайн

Дивитися онлайн Повернення до себе 1 сезон 2 серія від 29.10.2023. Серіал Повернення до себе 1 сезон 2 серія дивитись онлайн на сайті СТБ
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Серіали Серія 2 Повернення до себе 1 сезон 2 серія дивитись онлайн від 29.10.2023
Серія 2 | 29.10.2023 | Сезон 1

У серіалі Повернення до себе 1 сезон 2 серія від 29.10.2023 Олена буде боротися із страхом та спробує забути все пережите. Дивіться онлайн на сайті СТБ!

Дівчина знову отримує дзвінки з погрозами. Однак навіть поліція відмовляється їй допомогти. Олені нічого не залишається, окрім як втекти з міста. Чи зуміє вона сховатися від переслідувача? Покаже серіал Повернення до себе.

Олена переїхала до іншого міста. Вже три роки вона працює в перукарні, де стала улюбленим майстром серед клієнтів. Однак свій страх вона не змогла побороти. Олена дуже замкнена та уникає чоловіків навколо. Єдина близька їй людина – колежанка і подруга Мая. Неочікувано їхню перукарню викупляє Андрій. Чоловік змушує дівчину змінити зовнішній вигляд, що викликає різку негативну реакцію. Однак пізніше він рятує Олену. Можливо ця зустріч допоможе дівчині оговтатися? Що чекає на Олену: ще одне випробування чи шанс на щастя. Щоб дізнатися, дивіться онлайн мелодраму Повернення до себе 1 сезон 2 серія на сайті СТБ.

Повернення до себе
Дивіться серіал Повернення до себе 1 сезон 1 серія

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