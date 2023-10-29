Повернення до себе 1 сезон 1 серія: дивитися онлайн

Серія 1 | 29.10.2023 | Сезон 1

Серіал Повернення до себе 1 сезон 1 серія від 29.10.2023 покаже історію молодої дівчини Олени, яка твердо протистоятиме всім випробуванням долі. Дивіться онлайн на сайті СТБ!

Олена перемогла на місцевому конкурсі краси. Дівчина раділа, адже це відкрило їй двері в нове життя. Тепер вона має шанс змінити роботу та разом з коханим втілити свою мрію. Що може піти не так? Покаже серіал Повернення до себе.

Олена стала справжньою зіркою в маленькому місті Щасливе. Цьому не дуже радий її хлопець Ваня. Тепер пара постійно свариться, що призводить до жахливої події. Після святкування Дня міста дівчина змушена повертатися додому сама, адже Ваня на неї образився. Майже біля дому на дівчину нападають. Що сталося з Оленою? Чи зможе дівчина відновитися та пробачити Ваню? Щоб дізнатися, дивіться онлайн мелодраму Повернення до себе 1 сезон 1 серія на сайті СТБ.

Повернення до себе