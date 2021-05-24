Серіал СТБ Невірна – це історія про молоду жінку Олену, яка створила дві сім’ї в різних містах і стала ідеальною дружиною відразу для двох чоловіків. Чи був у цього любовного трикутника хеппі енд? Дізнайтеся просто зараз!

Олена та Євген прожили разом 15 років і виховували двох дітей. Головна героїня була щасливою в особистому житті, допоки одного дня не зустріла молодого і красивого бізнесмена Олексія, якого покохала так само сильно, як і першого чоловіка. З цього часу в Олени двоє законних чоловіків, дві сім’ї у різних містах і подвійне життя, у якому все продумано до дрібниць. Так тривало 5 років. Проте ідеально відпрацьовану схему зруйнувала несподівана вагітність. Хто батько дитини: перший чоловік Євген чи молодий бізнесмен Олексій? Перед героїнею серіалу Невірна 1 сезон постає непростий вибір.

Після довгих вагань Олена вирішує залишитися з Євгеном, з яким у неї вже є двоє дітей і 20 років шлюбу за плечами. Олексію вона бреше, що зрадила з коханцем, і чоловік проганяє невірну дружину. Життя Олени потихеньку налагоджується. Проте одного дня Євген знаходить підроблений паспорт дружини, у якому стоїть штамп про шлюб з Олексієм. Чи зможе героїня викрутитися з цієї ситуації? Не пропустіть захопливу історію про любовні перипетії – дивіться серіал Невірна 2021 онлайн на СТБ!

У ролях: Анна Міклош, Сергій Стрельников, Віталій Кудрявцев, Тарас Цимбалюк, Євген Ламах, Леся Островська, Юлія Буйновска, Єлизар Назаренко, Віктор Сарайкін, Лариса Трояновська, Дар'я Баріхашвілі, Тетяна Малкова, Данило Шевченко, Олександр Бегма, Катерина Свириденко, Сергій Щербин

Режисер: Євген Баранов

Оператор: Антон Вербін

Кількість серій: 16

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