Серіал Навчи мене бачити зорі 4 серія дивитись онлайн від 03.09.2023

Серія 4 | 03.09.2023 | Сезон 1

Ви дивитесь фінал мелодрами з напруженим сюжетом Навчи мене бачити зорі 4 серія від 03.09.2023 на сайті СТБ. Що станеться з головними героями цієї драми – бізнесменом Олексієм та вчителькою Надією? Чи зможуть вони отримати свій заслужений хеппі-енд?

Надя у розпачі. Олексій опинився за гратами, а соціальна служба вже з’явилася на порозі їхнього будинку, щоб забрати ЛІзу до кризисного центру. В серіалі Навчи мене бачити зорі 2023 у дівчинки починається істерика – вона нещодавно втратила матір, батько у в’язниці, а тепер її хочуть забрати від єдиної близької людини, яка в неї залишилася!

Надя одразу дзвонить Сергію й просить його про допомогу. Він, як справжній супергерой, приносить документи про те, що він тепер офіційний опікун Лізи. Надія дуже рада такому розвитку подій, навіть не здогадуючись, що Сергій абсолютно не та людина, за яку себе видає в серіалі Навчи мене бачити зорі 4 серія від 03.09.2023.

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