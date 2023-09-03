Серіал Навчи мене бачити зорі 3 серія дивитись онлайн від 03.09.2023

Серія 3 | 03.09.2023 | Сезон 1

Ви дивитесь продовження напруженої мелодрами Навчи мене бачити зорі 3 серія від 03.09.2023, в якій розповідається історія двух дуже різних людей, чиї долі поєдналися через трагічні обставини.

Коли Сергій, Надія та Ліза вирушають за покупками, рекетири викрадають дівчинку. Олексій не розуміє, як це могло статися, а Сергію соромно зізнатися в тому, що він розпустив охорону з особистої причини. І причина ця – Надія, з якою Сергій хотів провести час наодинці в серіалі Навчи мене бачити зорі 2023.

Викрадачі виходять на зв’язок з Олексієм і вимагають у нього підписати документи про передачу їм банку в обмін на життя Лізи. Чи віддасть Олексій свій бізнес? Та що станеться на зустрічі зі злочинцями? Дивіться в мелодрамі з закрученим сюжетом Навчи мене бачити зорі 3 серія від 03.09.2023.

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Дивіться онлайн: серіал Навчи мене бачити зорі 2 серія від 03.09.2023