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Video: Серіал Навчи мене бачити зорі 2 серія дивитись онлайн від 03.09.2023

Серіал Навчи мене бачити зорі 2 серія від 03.09.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Навчи мене бачити зорі 2 серія від 03.09.2023 вже на сайті СТБ
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В серіалі Навчи мене бачити зорі 2 серія від 03.09.2023 Надія починає працювати в будинку Олексія. Тепер вона персональна вчителька Лізи поки дівчина оговтується після загибелі матері. Коли про це дізнається колишній чоловік Наді, то вирішує зробити ще одну маленьку помсту. Влад відмовляється віддати Надії її ноутбук, на якому зберігається дослідження вчительки в сфері дитячої психології.

В серіалі Навчи мене бачити зорі 2023 Олексій хоче знайти того, хто влаштував автокатастрофу, в якій загинула його дружина. Також він хоче знайти щура в своїй компанії та в цьому йому допомагає начальник служби безпеки Сергій. В серіалі Навчи мене бачити зорі 2 серія від 03.09.2023 Сергій починає проявляти неабияку увагу Надії, що дуже їй лестить.

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Дивіться онлайн: серіал Навчи мене бачити зорі 1 серія від 03.09.2023

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