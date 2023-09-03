Серіал Навчи мене бачити зорі 1 серія дивитись онлайн від 03.09.2023

Серія 1 | 03.09.2023 | Сезон 1

Дивіться мелодраму про кохання Навчи мене бачити зорі 1 серія від 03.09.2023 на сайті СТБ. Зворушлива історія про кохання, зраду та трагедію, яка перевертає життя з ніг на голову вже чекає на вас. Пориньте з головою в історії двох головних героїв – бізнесмена Олексія та вчительки Наді.

Олексій повністю занурений у роботу та навіть забуває про день народження доньки Лізи. Однак невдовзі йому доведеться звернути увагу на свою родину, адже в ДТП гине його дружина Яна. Чи пов’язано це з таємними іграми конкурентів Олексія? Дивіться в серіалі Навчи мене бачити зорі 2023.

Надя – шкільна вчителька Лізи. Вона мріє про власних дітей, однак чоловік проти цього. Ба більше, зраджує Наді з іншою. Кожен з головних героїв мелодрами втрачає коханих і це змусить їхні життя об’єднатися в серіалі Навчи мене бачити зорі 1 серія від 03.09.2023.

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