Серіал СТБ Наперекір долі – це історія про втрату, кохання та обман. Життя Рити та її батька змінилося, коли трагічно загинула мати дівчини Арина. Жінку знайшли мертвою у ліжку з коханцем. Батько Рити Микола замкнувся у собі і не хоче обговорювати смерть дружини ні з ким, навіть із дочкою. Він розчавлений зрадою та смертю коханої жінки.

Стосунки між Ритою та батьком стали більш натягнутими. Дівчина не вірить у те, що смерть матері була випадковістю. Вона починає власне розслідування потай від батька та хлопця, які вважають, що дівчина тільки дарма бередить старі рани. Паралельно Рита починає працювати над гучною справою про зникнення сина багатого бізнесмена, адже вона, як і її хлопець Артем, стала слідчим. Чи дізнається вона правду про смерть матері? Дивіться в серіалі Наперекір долі.

У ролях: Альона Коломіна, Олександр Константинов, Олександр Наумов, Кирило Кузнєцов, Олена Яковлєва, Софія Ардова

Авторка серіалу: Ніна Абрикосова

Продюсери: Валентин Опалєв, Павло Карван, Людмила Семчук, Катерина Шевелюк

Режисер: Юрій Осипов

Кількість серій: 16

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