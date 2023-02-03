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Video: Майже одружені 2023 1 серія від 03.02.2023 дивитись онлайн

Дивитися онлайн Майже одружені 2023. Серіал Майже одружені 2023 1 серія ефір від 03.02.2023 дивитись онлайн
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Дивіться онлайн серіал СТБ Майже одружені 2023 1 серія від 03.02.2023 та дізнайтеся вражаючу історію Влада та Кіри. Підготовка до церемонії молодят проходила, як і у всіх: наречена нервує, розпорядниця запізнюється, а друг нареченого жартує про шлюб як пастку для холостяків. От тільки прикмети натякали на щось лихе під час церемонії. То Кіра вронила обручку, то чорний кіт перебіг дорогу подружці Лізі… Невже весілля опинилося під загрозою? Дивіться онлайн серіал Майже одружені 2023.

Влад довго чекав миті, коли зможе назвати кохану своєю дружиною. Але замість обіцянок вічного кохання Кіра зізналася в тому, що вона вагітна, і втекла з власного весілля! Що сталося? Невже до цього причетний лист, який наречена знайшла напередодні урочистостей? Чи вона приховує щось страшніше? Дізнайтеся про сімейні таємниці обох родин просто зараз – дивіться онлайн серіал Майже одружені 2023 1 серія від 03.02.2023 на сайті телеканалу СТБ.

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