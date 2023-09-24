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Video: Дім Надії 1 сезон 4 серія дивитись онлайн від 24.09.2023

Серіал Дім Надії 4 серія від 24.09.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Дім Надії 1 сезон 4 серія вже на сайті СТБ
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Серія 4 | 24.09.2023 | Сезон 1

Шокуюче весілля, погрози та болісна правда – дивіться онлайн зворушливий серіал Дім Надії 1 сезон 4 серія від 24.09.2023 на сайті телеканалу СТБ.

Після того як Надія розповіла Андрієві правду про його батька, хлопець відчував себе повністю розбитим. Героя серіалу Дім Надії змусили одружуватися на жінці, яку він не кохає, ще й Дмитро, виявляється, – чужа йому людина. Але чи справді це так? Чи може правда про минуле зруйнувати теплі стосунки батька та сина? Дізнайтеся просто зараз.

У 4 серії мелодрами Дім Надії Смирнов дізнався, що Миколі загрожує небезпека. Як тільки ув’язнений повернеться з лікарні за грати, його можуть вбити. Невже Надія знову втратить близьку людину? Чи вдасться героям відновити справедливість? Не пропустіть фінал неймовірної історії про силу кохання й вірності – дивіться онлайн інтригуючу мелодраму Дім Надії 1 сезон 4 серія від 24.09.2023.

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Дивіться онлайн: серіал Дім Надії 3 серія від 24.09.2023

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